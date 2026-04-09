Dopo la pubblicazione di una foto sui social in cui il manager si rivolgeva a Pico Cibelli con un commento affettuoso, Ambra Angiolini ha risposto con una frase dolce rivolta al suo compagno. La replica si è subito fatta notare sui social, attirando l’attenzione dei follower sulla coppia. Entrambi sono stati recentemente al centro dell’attenzione per la loro relazione, che sembra essere serena e consolidata.

Niente più scatti rubati dai paparazzi né indiscrezioni. Ambra Angiolini e Pico Cibelli hanno deciso di vivere il loro rapporto alla luce del sole, documentando sui social frammenti di quotidianità che parlano da sé. L’ultima foto, pubblicata dal manager, rivela tutta la complicità della coppia. E a completare il quadro di serenità, ci pensa il commento lasciato da Ambra: "Sei tanto bello, più del pane". Immediata la risposta di Jolanda Renga, che scherza: "Ma siete senza glutine?!". Nell'immagine pubblicata da Pico Cibelli si respira un’atmosfera distesa. I due sono all’aperto, immersi in un giardino curato, circondati da alte palme e sotto un cielo terso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ambra Angiolini e Pico Cibelli innamorati e felici: "Sei tanto bello, più del pane"

Ambra Angiolini e Pico Cibelli non si nascondono più: a Milano “baci e carezze alla luce del sole”L’attrice e il manager della Warner Music Italia sono stati intercettati tra i locali dell'Arco della Pace.

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Dopo lo scatto condiviso dal manager, arriva la replica di Ambra. Una tenera frase che è praticamente una dichiarazione d'amoreAmbra Angiolini e Pico Cibelli sempre più innamorati. La foto inequivocabile (con tanto di bacio) pubblicata dal manager sui social. gazzetta.it

''Sei tanto bello'': nuova foto a due per Ambra Angiolini e Pico Cibelli che non si nascondono più''Sei tanto bello, più del pane'': nuova foto a due per Ambra Angiolini e Pico Cibelli che non si nascondono più ... gossip.it

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