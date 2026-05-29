Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono stati tra i protagonisti del party di Sal Da Vinci a Milano. La coppia è apparsa insieme, scambiandosi abbracci e dimostrando affetto durante l’evento. La serata ha visto anche la presenza di altri ospiti, con momenti di festa e interazioni tra i partecipanti. Non sono stati resi noti dettagli ulteriori sulla relazione o sull’evento.

Emozione, abbraccio e tanto amore: Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono stati fra i protagonisti del party di Sal Da Vinci a Milano. Il cantante ha infatti presentato il suo nuovo album di fronte a numerosi ospiti in una grande festa in cui era presente anche Ambra, fan dell’artista napoletano e sua amica. Ambra Angiolini alla festa di Sal Da Vinci con Pico Cibelli. Sal Da Vinci continua a macinare successi e grandi vittorie, circondato dall’affetto del suo pubblico, deciso a sostenerlo. Lo dimostra la folla di gente che è accorsa a Villa Clerici a Milano per celebrare l’uscita del suo nuovo album, intitolato Per sempre sì. Visualizza questo post su Instagram Una festa che Ambra Angiolini non ha voluto perdersi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ambra Angiolini e Pico Cibelli, è amore alla festa di Sal Da Vinci

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Ambra Angiolini e Pico Cibelli Un Amore Adulti a Milano

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