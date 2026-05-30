Ambesi | Penso a una crisi ipoglicemica per Sinner Arrivato a Parigi logoro di energie mentali

Da oasport.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ambesi ha ipotizzato una crisi ipoglicemica per Sinner durante la partita a Parigi, affermando che il tennista sarebbe arrivato logoro di energie mentali. La discussione è avvenuta durante la puntata di TennisMania sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, e si è concentrata sull'incontro contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo.

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Nella puntata di TennisMania relativa al Roland Garros, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha commentato quanto accaduto a Jannik Sinner contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. L’ antefatto sulla collocazione oraria di Sinner: “ Quello che a me non è piaciuto del clima di Parigi è quanto è partito domenica scorsa, cioè una polemica pretestuosa lanciata da media iberici insieme a quelli anglofoni legata a questi favoritismi di cui usufruirebbe Sinner. Che dovesse giocare il secondo turno nella giornata e non in serata era scontato, probabilmente l’orario è stato anche concordato con il tennista o chi per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

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