Negli ultimi due mesi, la squadra ha ottenuto solo due vittorie, entrambe contro le formazioni di Verona e Lecce, con tre pareggi e altrettante sconfitte in campionato. Le partite terminate con risultati di parità sono state contro Udinese, Inter e Roma, mentre le sconfitte sono arrivate contro Sassuolo, Juventus e Cagliari. L’allenatore ha commentato che le energie fisiche e mentali sono state troppo impegnate in questa fase della stagione.

Bergamo, 28 aprile 2026 – Negli ultimi due mesi per l’Atalanta solo due vittorie, contro Verona e Lecce, quasi scontate considerando il pessimo rendimento degli scaligeri e dei salentini, poi tre pareggi (con Udinese, Inter e Roma) e tre sconfitte (con Sassuolo, Juventus e Cagliari) in campionato. Marzo e aprile sono stati mesi deludenti per la Dea, precipitata in una crisi primaverile di risultati figlia delle troppe energie spese tra dicembre e fine febbraio per rimontare in classifica dal tredicesimo al sesto posto. Il tutto tenendo un passo trimestrale da seconda forza del campionato dietro alla capolista Inter, e macinando turni infrasettimanali tra Coppa Italia e Champions League con vittorie importanti come il 3-0 alla Juventus e il 4-1 al Borussia Dortmund.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Atalanta, una primavera che ha portato la crisi. Palladino: “Spese troppe energie fisiche e mentali

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