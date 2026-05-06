Ivan Ljubicic | Sinner deve recuperare energie fisiche e mentali I primi turni sono i più complicati

Jannik Sinner, protagonista degli Internazionali d’Italia, è al centro dell’attenzione dopo aver conquistato il suo quinto titolo consecutivo in un torneo Masters 1000, un risultato senza precedenti. L’atleta ha recentemente vinto a Madrid e si prepara ora a affrontare i primi turni della competizione romana. Ivan Ljubicic ha commentato la situazione, sottolineando che Sinner ha bisogno di recuperare energie sia dal punto di vista fisico che mentale, considerando anche la complessità delle prime partite.

Jannik Sinner è indubbiamente il volto più atteso di questi Internazionali d’Italia. L’altoatesino, reduce dalla vittoria a Madrid, ha centrato quota cinque Masters 1000 consecutivi, un record senza precedenti nella storia del tennis. Ora il numero uno del mondo affronta una nuova sfida sulla terra rossa di casa. Sinner mette nel mirino il titolo al Foro Italico prima di concentrarsi sul grande obiettivo della stagione: il Roland Garros. Su Sinner è intervenuto anche Ivan Ljubicic che, a Sky Sport, ha così parlato del prossimo impegno dell’azzurro: “Queste giornate sono importanti soprattutto per recuperare le energie fisiche e mentali. Giocare un Masters 1000 di dieci giorni ti tiene attaccato al torneo per un periodo molto lungo.🔗 Leggi su Oasport.it

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Belle le parole di Ljubicic, che non è certo l’ultimo passato dal Tennis per caso. Parole che condivido, quasi del tutto. Perché sì, forse Jannik in questo mese si è mostrato più forte sulla terra che su erba e cemento. Sì. Ma non è un cambio di preferenze di supe - facebook.com facebook