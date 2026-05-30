Sono stati sequestrati circa 3,8 miliardi di oro illegale in Amazonia, nascosto attraverso permessi falsi. Le autorità hanno scoperto che permessi falsificati permettono di movimentare grandi quantità di oro senza controlli, facilitando il traffico illecito. Le miniere illegali si trovano in aree abitate da popolazioni indigene, che subiscono danni ambientali e sociali significativi a causa delle attività minerarie non autorizzate.

? Domande chiave Come fanno i permessi fantasma a nascondere tonnellate di oro illegale?. Quali popolazioni indigene subiscono i danni peggiori da queste miniere?. Perché le autorità brasiliane non riescono a bloccare i titoli fittizi?. Come viene mascherata l'origine del metallo prezioso rubato nelle riserve?.? In Breve 26,8 tonnellate d'oro illegale immesse sul mercato tra il 2018 e marzo 2026.. 98 aree autorizzate su 187 monitorate da Greenpeace non presentano attività estrattiva reale.. Il leader indigeno Megaron Txucarramae denuncia danni sanitari e ambientali nel territorio Kayapó.. Frode documentale sfrutta titoli minerari fittizi per eludere i controlli del governo Lula. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amazzonia, il traffico d’oro: 3,8 miliardi rubati con permessi falsi

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