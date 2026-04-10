Undici persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine riguardante un’organizzazione che gestiva l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari. L’operazione ha svelato un sistema che utilizzava documenti falsi per facilitare il rilascio di permessi di soggiorno a soggetti impiegati come braccianti. Le autorità hanno sequestrato materiale utilizzato per alterare documenti e hanno eseguito perquisizioni in diverse località.

Un’organizzazione gestiva l’ingresso illegale di cittadini extracomunitari attraverso documenti falsi e rapporti di lavoro inesistenti Secondo l’accusa, quello individuato dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Matera, sarebbe un meccanismo rodato composto da una moltitudine di soggetti operanti come una vera e propria azienda di consulenza, volto a favorire l’immigrazione illegale di persone extracomunitarie in Italia. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Matera, su richiesta della procura, nei confronti di 11 dei 36 indagati (non applicata agli altri 25 per una questione di competenza territoriale) è stata eseguita oggi, a seguito di una lunga e complessa indagine che ha portato alla luce un vero e proprio sistema burocratico fraudolento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Permessi di soggiorno a falsi braccianti extracomunitari, 11 arresti

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