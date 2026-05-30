Alunna esclusa dalla gita per tre note di troppo? Il Tar dà torto alla scuola | la ragazza parte e l’istituto deve 2mila euro Cosa hanno deciso i giudici

Il Tar ha stabilito che la scuola deve rimborsare circa 2.000 euro alla famiglia di un’alunna esclusa dalla gita in Toscana per aver accumulato tre note di troppo. La decisione si basa sul fatto che l’istituto non può impedire alla studentessa di partecipare senza un giustificato motivo, considerando la somma spesa e il diritto della minorenne di partecipare all’attività extrascolastica. La scuola aveva escluso la ragazza senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

Una madre scopre che sua figlia non potrà partecipare alla gita di classe di quattro giorni in Toscana. Il motivo? Il consiglio di classe ha contato non solo le note personali della ragazza, ma anche due sanzioni collettive, cioè riferite all’intera classe. La donna fa ricorso al TAR della Campania, chiedendo l’annullamento del provvedimento. Il giudice, con un decreto urgente, ordina alla scuola di riconsiderare la decisione. L’istituto fa marcia indietro e la studentessa parte regolarmente. Alla fine il Tar dichiara chiusa la vicenda, ma condanna l’amministrazione scolastica a pagare 2mila euro perché l’esclusione iniziale era illegittima. La sentenza è arrivata il 6 maggio scorso, pochi giorni prima della partenza prevista per il 4 maggio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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