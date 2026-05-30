La F1 potrebbe presto vedere in pista un altro pilota italiano. Dopo anni difficili, culminati con l’addio al Circus di Antonio Giovinazzi, l’Italia dei motori potrebbe vivere uno dei momenti migliori della sua storia. Non solo con Kimi Antonelli, oggi in testa al Mondiale, ma anche con altri piloti. Fornaroli, nel suo ruolo di pilota di riserva del McLaren Formula 1 Team, ha girato sul tracciato americano. Per il giovane piacentino si è trattato della prima esperienza assoluta sul difficile circuito statunitense, dove ha percorso in totale 77 giri, equivalenti a circa 425 chilometri. Questa sessione rappresenta il terzo test ufficiale con vetture di stagioni precedenti previsto dal Driver Development Programme della scuderia inglese, dopo le tappe già effettuate a Barcellona e Silverstone. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Altro pilota italiano in F1? Ieri il test del “nuovo Antonelli”

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È morto Alex Zanardi: l’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico, tra le figure più amate dello sport italiano, aveva 59 anni. L’annuncio è arrivato dalla famiglia: il decesso è avvenuto nella serata del 1° maggio. x.com

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