Kimi Antonelli, giovane pilota italiano di 20 anni, ha vinto il suo primo Gran Premio di F1 a Shanghai. Con questa vittoria, diventa il primo italiano a conquistare un podio in Formula 1 dopo due decenni. La gara si è svolta sul circuito cinese e ha visto Antonelli prevalere sugli avversari, segnando un risultato storico per la sua carriera.

Dopo vent’anni, un pilota italiano torna a trionfare in un Gran Premio di Formula 1. E, per un’incredibile ironia del destino, ci è riuscito un ragazzo che 20 anni li compie proprio quest’anno: Kimi Antonelli. Il gioiellino della Mercedes ha conquistato il GP di Cina, ottenendo la prima storica vittoria della sua carriera. Antonelli ha conquistato la gara davanti al compagno di squadra George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton, completando una prestazione che lo proietta tra i protagonisti della nuova generazione del motorsport mondiale. La vittoria al GP di Cina che riporta l'Italia sul podio Chi è Andrea Kimi Antonelli Chi era stato l'ultimo pilota italiano a vincere un GP di F1 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Kimi Antonelli, vincitore del GP di F1 in Cina e primo pilota italiano di Formula 1 a vincere da 20 anni

Articoli correlati

Cina, storico trionfo di Antonelli nel Gp di F1 a Shanghai: è il primo italiano da 20 anniTeatro, in scena al Tram “Cascando!”, sguardo ironico e umano sulla Fine Addio a Bruno Contrada.

Kimi Antonelli fa la storia: primo successo in F1, l’Italia non vinceva un Gp da 20 anniVent’anni dopo l’Italia torna sul grandino più alto di un Gran Premio di Formula 1: a firmare l’impresa è Kimi Antonelli, 19enne bolognese che nelle...

Contenuti utili per approfondire Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli, il giovane talento che può abbattere tutti i record della storia della Formula 1; Kimi Antonelli, il più giovane di sempre in pole in F1. Chi è il pilota italiano della Mercedes: Riporterò l'Italia a vincere; Da Forlì alla storia della F1: Kimi Antonelli è il poleman più giovane di sempre; All'esordio in F1 si schiantò, ora Antonelli è nella storia: è il più giovane poleman di sempre e fa sognare l'Italia. Voglio vincere.

Chi è Kimi Antonelli che ieri diceva: La prima pole dell’anno, tanta robaIeri, alla vigilia della corsa di Shangai dove poi Kimi Antonelli ha trionfato e vinto, il pilota 19enne aveva postato un video nelle sue storie su Instagram, in cui mostrava l’ottimo risultato di ... dire.it

Andrea Kimi Antonelli, chi è il pilota italiano che ha vinto in Cina: scartato dalla Ferrari a 11 anni, il motivo del soprannome, la famiglia, l'ex che l'ha lasciatoIl motorsport italiano ha finalmente il suo nuovo eroe. A soli 19 anni Kimi Antonelli ha scritto una pagina di storia con la Mercedes vincendo la sua prima gara in Formula 1 in Cina il 15 ... leggo.it

Kimi Antonelli ha fatto una cosa che a un italiano non riusciva in F1 da 73 anni. Nel GP di Gran Bretagna del 1953 Alberto Ascari vinceva con il giro più veloce dopo aver conquistato la pole. Quell’anno, su Ferrari 500 F2, la leggenda italiana vinse il Mondiale. facebook

"Finalmente un italiano: bellissima notizia". Giancarlo Fisichella non è più solo: 17 anni dopo di lui (2009, Belgio, su Force India), c’è Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre, a riportare l’azzurro in testa al via di una gara. “Quando correvo nel GT italia x.com