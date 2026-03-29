Gp del Giappone di F1 fenomeno Antonelli | il pilota italiano conquista Suzuka e fa bis in stagione

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 si è concluso con la vittoria del pilota italiano, che ha conquistato il circuito di Suzuka. Questa vittoria rappresenta il secondo successo in stagione per il pilota, che ora guida la classifica mondiale. La gara si è svolta senza incidenti significativi, e il vincitore ha tagliato il traguardo davanti agli avversari, confermando il suo buon momento di forma.

Suzuka, 29 marzo 2026 – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone e diventa leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota italiano della Mercedes ha trionfato a Suzuka, nel terzo appuntamento della stagione, chiudendo la gara davanti alla McLaren di Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Ecco l’ordine di arrivo del Gp del Giappone e la classifica Piloti del Mondiale. Formula 1, Gp Giappone: ordine d’arrivo. L’ordine d’arrivo del Gran Premio del Giappone di Formula 1: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1h28’03”403.. Oscar Piastri (McLaren) + 13”722. 3.Charles Leclerc (Ferrari) + 15”270 George Russell (Mercedes) + 15”754. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Formula 1, Gp Giappone: Antonelli fa il bis a Suzuka e vola in testa al mondiale. Ferrari terza con LeclercSUZUKA (GIAPPONE) – Kimi Antonelli si ripete: dopo Shanghai vince anche il Gran Premio del Giappone e diventa nuovo leader del Mondiale di Formula 1. F1, Antonelli sorprende a Suzuka: seconda pole al GP del GiapponeIl giovane talento italiano firma il miglior tempo nelle qualifiche e guida la doppietta Mercedes. Una selezione di notizie su Gp del Giappone di F1 fenomeno... Temi più discussi: F1 Gp del Giappone: dove vederlo in diretta tv e streaming; Formula 1, Antonelli in pole nel Gp Giappone davanti a Russell. La griglia di partenza; La F1 in Giappone: il PROGRAMMA del tezo appuntamento del Mondiale 2026; F1 GP Giappone: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Suzuka. F1, GP Giappone: Antonelli da urlo, altra vittoria! Poi Piastri e Leclerc, Hamilton sestoAntonelli parte davanti a tutti, poi Russell a confermare il dominio Mercedes. Rispuntano le McLaren a dar fastidio alle ‘Rosse’: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Antonelli trionfa anche nel Gp del Giappone e vola in testa al Mondiale! Ferrari di Leclerc sul podioL'azzurro, con un pizzico di fortuna, fa sua anche Suzuka con tanto di sorpasso nella classifica al compagno di squadra. Hamilton fuori dalla Top 5 ... tuttosport.com F1, Antonelli vince in Giappone: leader mondiale più giovane di sempre x.com F1 Giappone, il trionfo di Kimi Antonelli: da 74 anni un pilota italiano non vinceva due gran premi consecutivi. L'ultimo a riuscire Alberto Ascari nel 1952 - facebook.com facebook