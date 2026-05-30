-SPOILER ALERT -questo articolo contiene diversi dettagli su Due Spicci, in streaming su Netflix dal 27 maggio Le serie di Zerocalcare, da Strappare lungo i bordi a Due Spicci sono scorci sulle verità difficili che fatichiamo a digerire, dai traumi che non sai superare al male che può circondarti e che vivi per forza nella speranza di non venirne contagiato, dall’amicizia agli amori più immaginati che vissuti, dalle difficoltà economiche a quanto è sempre più faticoso stare al mondo, fino al riconoscere i propri limiti. Ma la terza opera animata per Netflix è più speciale per quanto riesce a essere stratificata, personale eppure generazionale, e ricca nelle soluzioni stilistiche. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Altro che Due Spicci, la nuova serie di Zerocalcare è un forziere pieno di tesori

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Due Spicci | I primi 6 minuti della nuova serie di Zerocalcare in anteprima

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Due Spicci: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Zerocalcare in arrivo su NetflixIl 27 maggio 2026 Netflix lancerà “Due Spicci”, la nuova serie di animazione di Zerocalcare.

"Due spicci": cosa aspettarsi dalla nuova serie di ZerocalcareLa serie animata di Zerocalcare, intitolata “Due spicci”, è composta da otto episodi e disponibile su Netflix.

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A proposito di Zerocalcare, di Due spicci, della fine di un'epoca e dell'inizio di qualcos'altro; e a proposito dell'animazione in Italia, del pubblico e di quello che vuol dire poter sperimentare: x.com

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