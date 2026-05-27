Due spicci | cosa aspettarsi dalla nuova serie di Zerocalcare

La serie animata di Zerocalcare, intitolata “Due spicci”, è composta da otto episodi e disponibile su Netflix. Racconta una fase della vita tra i 40 e i 41 anni, focalizzandosi sui cambiamenti nei rapporti di amicizia. La narrazione si concentra su questa età, senza approfondire altri aspetti o personaggi. La produzione segue i successi precedenti dell’autore, mantenendo uno stile incentrato sulla prospettiva personale.

Dopo i successi di “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”, Zerocalcare è tornato su Netflix con “Due spicci”, una nuova serie animata in 8 episodi che racconta una particolare fase della vita: i 40anni e come in quest'età cambiano i rapporti di amicizia. Preparatevi. 🔗 Leggi su Today.it

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Temi più discussi: Due Spicci è la serie più personale (e meno riuscita) di Zerocalcare; Due spicci, una serie efficace, dall'ironia pungente. E con un finale molto coraggioso; Le serie tv da vedere su Netflix questa settimana: torna Zerocalcare; Diecimila fan per Zerocalcare: la nuova serie Netflix parte già come un evento.

Due Spicci di Zerocalcare su Netflix, orario di uscita e cosa sapere sulla nuova serieDue Spicci di Zerocalcare esce su Netflix il 27 maggio 2026 alle 9:00. La serie ha 6 episodi disponibili subito. napolike.it

Due Spicci è la serie più personale (e meno riuscita) di ZerocalcareZerocalcare è tornato su Netflix ma questa volta non piacerà a tutti. Due spicci è la nuova serie animata di cui è creatore, autore e regista, disponibile su Netflix dal 27 maggio in otto episodi. Z ... today.it