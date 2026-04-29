Si addormenta nell’auto che prende fuoco salvato dai carabinieri

Nella notte a Grumo Nevano, un uomo di 48 anni si è addormentato all’interno della propria automobile, che poi ha preso fuoco. I carabinieri intervenuti sul posto sono riusciti a estrarlo e metterlo in salvo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incendio, che è stato subito domato dai vigili del fuoco. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si addormenta nell’auto che prende fuoco. E’ accaduto la notte scorsa, a Grumo Nevano dove un uomo di 48 anni è stato salvato dai carabinieri. I militari della sezione radiomobile di Caivano – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Principe di Piemonte all’altezza del civico 21 per la segnalazione di un incendio. Arrivati sul posto i militari hanno notato che nell’auto c’era una persona al lato guida che stava dormendo. L’uomo, un 48enne incensurato del posto, è stato estratto dall’auto poco prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Da una prima sommaria ricostruzione pare che il 48enne si fosse addormentato in auto con il motore ancora acceso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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