Vicenza bimbo di un anno chiude col telecomando l' auto sotto il sole | salvato dai carabinieri

Notizia in breve

Un bambino di un anno è stato trovato chiuso in auto sotto il sole. La nonna ha chiamato i soccorsi, che sono intervenuti immediatamente. I militari hanno aperto il veicolo e hanno fatto uscire il piccolo, che era rimasto all’interno. Il bambino è stato preso in cura dai sanitari e non ha riportato ferite gravi. La vettura era rimasta chiusa con il bambino all’interno, sotto il sole.