Vicenza bimbo di un anno chiude col telecomando l' auto sotto il sole | salvato dai carabinieri
Un bambino di un anno è stato trovato chiuso in auto sotto il sole. La nonna ha chiamato i soccorsi, che sono intervenuti immediatamente. I militari hanno aperto il veicolo e hanno fatto uscire il piccolo, che era rimasto all’interno. Il bambino è stato preso in cura dai sanitari e non ha riportato ferite gravi. La vettura era rimasta chiusa con il bambino all’interno, sotto il sole.
Un bambino di appena un anno, rimasto intrappolato in auto, sotto il sole a causa di un blocco accidentale delle portiere, è stato salvato dai carabinieri chiamati dalla nonna. La donna, dopo aver parcheggiato, è scesa dal veicolo lasciando momentaneamente le chiavi in mano al nipotino. Nel tempo strettamente necessario a fare il giro della vettura per aprire la portiera del passeggero, il bambino, giocando con il telecomando, ha inavvertitamente premuto il pulsante della chiusura centralizzata, facendo poi cadere le chiavi sul pianale, rimanendo così chiuso dentro. La richiesta di aiuto al 112 della parente è scattata immediatamente.,, Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri che hanno si sono adoperati subito per salvare il piccolo, visto il caldo torrido e dall'auto esposta direttamente ai raggi del sole. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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