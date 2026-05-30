È l’effetto più immediato e atteso dei lavori della cosiddetta “variante di Cancello”, uno dei passaggi decisivi della costruenda linea ad Alta velocitàcapacità ferroviaria Napoli-Bari. Il cantiere, che prevede il raddoppio della Napoli-Cancello ad Alta velocità e comporterà per questo una serie di forzate chiusure degli attuali collegamenti (tra Napoli e Cancello e tra Caserta e Foggia) per tutto il mese di giugno, porterà in dote un nuovo, fondamentale traguardo. Dall’1 luglio sarà infatti possibile salire per la prima volta su un Frecciarossa a Lecce e scendere a Napoli Centrale senza dover cambiare treno (e con fermata anche a Napoli Afragola). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Alta velocità, da luglio il Salento sarà più vicino

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