Nel bilancio 2025, la società ha registrato un utile netto di circa 10 milioni di euro, con un consiglio di amministrazione che ha deciso di distribuire 6,8 milioni di euro sotto forma di dividendi agli azionisti. Contestualmente, sono stati nominati nuovi membri nel consiglio di amministrazione, senza ulteriori dettagli sui nomi o le funzioni. La società ha comunicato queste decisioni attraverso un comunicato ufficiale.

? Cosa sapere Avio approva bilancio 2025 con utile netto di 10.040.914 euro e nuovi vertici.. Il consiglio di Roberto Italia stanzia 6,8 milioni di euro per i dividendi azionari.. L’assemblea degli azionisti di Avio ha approvato il bilancio 2025 con un utile netto che supera i 10 milioni di euro, confermando la solidità finanziaria dell’aerospaziale italiana durante la seduta guidata da Roberto Italia. I numeri definitivi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 mostrano una gestione economica capace di generare 10.040.914 euro di profitto netto. Durante l’incontro, con il consenso di oltre il 99% del capitale presente, i soci hanno deciso come ripartire questa cifra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avio vola nel 2025: utile oltre 10 milioni e nuovi vertici nel CdA

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