alpe di puntato una giornata selvatica

Notizia in breve

Domani al rifugio Alpe di Puntato si svolgerà una giornata chiamata “Selvatica”, caratterizzata da attività legate alla natura e alla vita selvaggia. L’evento prevede escursioni e incontri dedicati alla fauna e alla flora locali, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sulla tutela dell’ambiente. La giornata è aperta a tutti e si svolgerà interamente all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Nessuna altra informazione dettagliata è stata comunicata al momento.