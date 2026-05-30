Alpe di Puntato Una giornata selvatica
Domani al rifugio Alpe di Puntato si svolgerà una giornata chiamata “Selvatica”, caratterizzata da attività legate alla natura e alla vita selvaggia. L’evento prevede escursioni e incontri dedicati alla fauna e alla flora locali, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sulla tutela dell’ambiente. La giornata è aperta a tutti e si svolgerà interamente all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Nessuna altra informazione dettagliata è stata comunicata al momento.
‘Selvatica’ di nome e di fatto, è la giornata in programma domani al rifugio Alpe di Puntato. La seconda edizione della full immersion di eventi nella natura delle Alpi Apuane, marchiata Sentiero Undici, l’associazione che quest’anno ha previsto anche la possibilità di campeggiare fin da oggi, per vivere ancora più a fondo l’atmosfera, i suoni ed i profumi della montagna. Il via alle 9 con Noelia Perez Montoro e Sara Orrico di ‘Spazio yoga satsang’, per un’esperienza di benessere immersi nella natura. Due i momenti musicali dal vivo, prima il concerto di Igor Santini e Manolo Strimpelli, poi l’esibizione del gruppo Grooviera. A fare da contorno alle iniziative di Selvatica, diversi stand enogastronomici con prodotti e ricette tipiche locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
California, uomo accusato di traffico di fauna selvatica: coinvolta una specie protettaUn uomo in California è stato accusato a livello federale di aver partecipato all’esportazione illegale di una tartaruga protetta.
Dopo le abbondanti nevicate si stacca una valanga (larga ben 300 metri) sull'Alpe CermisDomenica 15 marzo, sull'Alpe Cermis, si è staccata una valanga lunga circa 300 metri dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato la zona.
Argomenti più discussi: Alpe di Puntato. Una giornata selvatica; Torna il Festival Musica sulle Apuane e giunge all’edizione numero XIV; La musica arriva sulle Apuane: tra gli ospiti I Patagarri e Giovanni Sollima.
Lega - Salvini Premier. . Stefano Candiani: Alle elezioni amministrative PD e compagni hanno puntato tutto su Venezia. Risultato? Hanno perso in modo netto e inequivocabile, una vera batosta per chi pensava di traslare il voto del referendum sulle comunali. facebook