Dopo le abbondanti nevicate si stacca una valanga larga ben 300 metri sull' Alpe Cermis

Domenica 15 marzo, sull'Alpe Cermis, si è staccata una valanga lunga circa 300 metri dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato la zona. La giornata è stata segnata anche dalla chiusura del Passo Fedaia, uno dei principali passi della provincia, a causa delle abbondanti nevicate che hanno superato i cinquanta centimetri di neve.

A dare l'allarme uno scialpinista straniero, testimone del distacco ma, per sua fortuna, non rimasto coinvolto nello stesso, avvenuto in zona To della Trappola, a una quota di circa 2.350 metri. A intervenire sul posto soccorso alpino e unità cinofile della Polizia di Stato In una giornata come quella di ieri, domenica 15 marzo, scandita da nevicate con oltre mezzo metro di neve e pure dalla chiusura di uno dei passi più importanti della provincia, Passo Fedaia, non poteva certamente mancare la valanga di turno. Valanga che, nello specifico, si è staccata intorno alle 15:30 nella zona dell’Alpe Cermis, a bordo pista. A dare l’allarme uno scialpinista straniero, testimone del distacco ma, per sua fortuna, non rimasto coinvolto nello stesso, avvenuto in zona To della Trappola, a una quota di circa 2. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Paura al Tonale: si è staccata una valanga larga 180 metri Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alpe Cermis Discussioni sull' argomento ? Dopo le abbondanti nevicate si stacca una valanga (larga ben 300 metri) sull'Alpe Cermis; Valanga nel comprensorio sciistico del Cermis, scatta l’allarme: nessuna persona coinvolta; Meteo e Neve: previsioni per i prossimi giorni. Valanga sull’Alpe Cermis, scatta l’allarme: soccorsi mobilitati in quota - facebook.com facebook Valanga all’Alpe Cermis a 2.350 metri: scatta la bonifica con elicottero e unità cinofile, nessun coinvolto. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com