Mario Cipollini operato il video dall' ospedale | Mi sono entrati anche dalla giugulare
L'ex ciclista Mario Cipollini è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore. Lo ha comunicato lui stesso attraverso un video pubblicato su Instagram, in cui ha mostrato l’interno dell’ospedale. Nel filmato ha spiegato che l’operazione è stata complessa e che sono stati inseriti anche dispositivi attraverso la giugulare. Cipollini ha rassicurato i suoi follower sulle sue condizioni di salute, aggiungendo che l’intervento è andato bene.
Mario Cipollini è stato operato al cuore. La notizia è stata data dallo stesso ex ciclista 59enne che ha voluto rassicurare tutti circa la riuscita dell'intervento e le sue condizioni di salute con un video registrato in ospedale e pubblicato su Instagram. Da tempo Cipollini soffre di problemi. 🔗 Leggi su Today.it
MARIO CIPOLLINI DI NUOVO OPERATO AL CUORE, COME STA IL CICLISTA ITALIANO..
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#MarioCipollini è stato operato di nuovo al cuore dopo il peggioramento dei disturbi causati da una miocardite. L’ex campione ha rassicurato i tifosi dal letto d’ospedale spiegando di avvertire già benefici nel ritmo cardiaco. x.com
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