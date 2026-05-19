Mario Cipollini operato il video dall' ospedale | Mi sono entrati anche dalla giugulare

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex ciclista Mario Cipollini è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore. Lo ha comunicato lui stesso attraverso un video pubblicato su Instagram, in cui ha mostrato l’interno dell’ospedale. Nel filmato ha spiegato che l’operazione è stata complessa e che sono stati inseriti anche dispositivi attraverso la giugulare. Cipollini ha rassicurato i suoi follower sulle sue condizioni di salute, aggiungendo che l’intervento è andato bene.

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Mario Cipollini è stato operato al cuore. La notizia è stata data dallo stesso ex ciclista 59enne che ha voluto rassicurare tutti circa la riuscita dell'intervento e le sue condizioni di salute con un video registrato in ospedale e pubblicato su Instagram. Da tempo Cipollini soffre di problemi. 🔗 Leggi su Today.it

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