Allergie primaverili | come proteggere gli occhi dai pollini e polvere

Notizia in breve

Durante la primavera, molte persone soffrono di allergie agli occhi causate da pollini e polvere. È consigliato evitare di strofinare gli occhi, poiché ciò aggravano l'infiammazione. Alcuni alimenti, come frutta e verdura ricche di vitamine, possono contribuire a rafforzare la vista e ridurre i fastidi. La protezione degli occhi si ottiene anche riducendo l'esposizione agli allergeni e utilizzando eventualmente colliri specifici.