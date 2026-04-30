Allergie in Italia | il 30% della popolazione sotto attacco dai pollini

In Italia, circa il 30% della popolazione si trova a dover affrontare le allergie ai pollini. L’ondata di pollini prevista per il 30 aprile 2026 coinvolge una vasta parte di cittadini, mentre i cambiamenti climatici e l’inquinamento nelle città contribuiscono a far crescere la richiesta di antistaminici nelle farmacie. Questi dati evidenziano come le allergie stagionali siano un problema diffuso e in crescita nel Paese.

? Cosa sapere Il 30 aprile 2026 il 30% della popolazione italiana affronta l'ondata di pollini.. Cambiamenti climatici e inquinamento urbano aumentano la domanda di antistaminici nelle farmacie.. Il 30 aprile 2026 segna l’inizio di una nuova ondata di disagio per circa il 25-30 per cento della popolazione italiana, mentre l’aumento dei pollini e le temperature in ascesa spingono migliaia di persone verso i banconi delle farmacie locali. Tra i vicoli del centro e le strade che portano ai parchi cittadini, il risveglio della natura non porta solo colori, ma un carico di starnuti e irritazioni oculari che sta trasformando la stagione primaverile in una sfida sanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allergie in Italia: il 30% della popolazione sotto attacco dai pollini Notizie correlate Allergie 2026: 9 milioni di italiani sotto l’attacco dei polliniNove milioni di cittadini italiani affrontano nel 2026 una stagione allergica più aggressiva e precoce, causata da cambiamenti climatici che alterano... Allergie ai pollini: come intervenireLa primavera è sicuramente una delle stagioni più belle, porta con sé tanta energia e nuovi colori. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Allergie in aumento in Italia: il ruolo dei purificatori d’aria; Allergie alimentari, 1 italiano su 10 a rischio shock anafilattico. Ecco cosa fare nei primi minuti; Ecco i 5 alimenti che possono provocare allergie (anche mortali); Allergie alimentari: quando diventano pericolose e come curarle. Allergie respiratorie, un documento per ridurre i rischiIn occasione dell’evento promosso da Consumers’ Forum, con il patrocinio di INPS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federfarma e Fenagifar, ... insanitas.it L’insidia delle allergie, i segnali da non sottovalutareDalle alterazioni del microbiota intestinale nei primi giorni di vita fino ai pericoli nei luoghi di lavoro, queste patologie sono una sfida complessa ... gds.it Si tende ad associare la presenza di questi fiocchi leggeri alla comparsa delle allergie primaverili. In realtà non sono loro i “colpevoli”. La loro unica "colpa" è quella di comparire nello stesso periodo di fioritura delle graminacee https://shorturl.at/Kurhy - facebook.com facebook