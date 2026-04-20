Allergie ai pollini | come intervenire

Con l’arrivo della primavera, i fiori sbocciano e gli alberi si riempiono di pollini. Per molte persone, questa stagione può provocare reazioni allergiche che portano a sintomi come starnuti, prurito agli occhi e congestione nasale. Le allergie ai pollini sono una condizione comune durante questa stagione e richiedono spesso interventi mirati per alleviare i fastidi. Le autorità sanitarie forniscono indicazioni su come gestire i sintomi e prevenire le reazioni allergiche.

La primavera è sicuramente una delle stagioni più belle, porta con sé tanta energia e nuovi colori. Gli alberi e i campi si riempiono di fiori. Le giornate si allungano e si approfitta del clima piacevole per poter stare di più all'aria aperta. Tuttavia questa stagione può essere la peggiore per.🔗 Leggi su Baritoday.it

Why Indoor Air Can Be More Polluted Than Outdoor Air

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