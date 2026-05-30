Un paziente su dieci che soffre di allergie alimentari rischia di sperimentare uno shock anafilattico. Le proteine coinvolte nello scatenare questa reazione sono specifiche, ma non sono state indicate nel dettaglio. È importante distinguere tra un’intolleranza alimentare e una reazione allergica grave, anche se le caratteristiche precise di questa differenziazione non sono state approfondite.

? Domande chiave Quali sono le proteine specifiche che scatenano lo shock anafilattico?. Come si distingue un'intolleranza comune da una reazione allergica pericolosa?. Perché alcuni farmaci comuni possono peggiorare una reazione allergica improvvisa?. Come funziona il protocollo medico per tornare a mangiare gli allergeni?.? In Breve 4-5% della popolazione italiana soffre di allergie alimentari.. Top 5 allergeni in Italia: latte, uova, frutta a guscio, arachidi, crostacei e pesce.. Prick test richiede sospensione di antistaminici o cortisone per 7-10 giorni.. Policlinico Gemelli autorizzato per trial fase 3 su inibitori tirosin-chinasi di Bruton. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allergie alimentari: il rischio shock colpisce 1 paziente su 10

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