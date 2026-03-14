Cosa determina le allergie alimentari? Un maxi studio individua i fattori che aumentano il rischio fin dalla prima infanzia

Un grande studio analizza i fattori che aumentano il rischio di allergie alimentari fin dalla prima infanzia. Secondo la ricerca, per alcune famiglie basta una traccia di arachidi, latte o uova per rendere un pasto quotidiano un potenziale pericolo medico. I risultati evidenziano quali elementi possano contribuire allo sviluppo di reazioni allergiche nei bambini.

Per alcune famiglie basta una traccia di arachidi, latte o uova per trasformare un pasto quotidiano in un rischio medico. Le allergie alimentari oggi riguardano circa un bambino su dodici nei Paesi occidentali e circa un adulto su dieci, percentuali che negli ultimi decenni sono cresciute fino a trasformare queste condizioni in un vero tema di salute pubblica. Eppure la domanda chiave resta aperta: perché alcuni bambini sviluppano allergie alimentari mentre altri, esposti agli stessi alimenti non ne sviluppano nessuna? Una risposta arriva ora da una delle analisi più ampie mai realizzate sul tema. In una nuova revisione sistematica... 🔗 Leggi su Open.online

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Che differenza c’è fra intolleranze alimentari e allergie

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