Recentemente è stato scoperto un rischio importante legato alle allergie alimentari, che rappresenta una preoccupazione crescente nel campo della pediatria. Le allergie di questo tipo stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nelle discussioni tra medici e genitori. La questione riguarda l’aumento di casi e la necessità di prestare attenzione ai segnali che possono indicare una reazione allergica nei bambini.

Le allergie alimentari sono diventate negli ultimi anni una delle questioni più rilevanti della pediatria moderna. Per alcune famiglie basta infatti una minima traccia di arachidi, latte o uova per trasformare un pasto quotidiano in un rischio sanitario. Nei Paesi occidentali queste condizioni riguardano oggi circa un bambino su dodici e un adulto su dieci, numeri cresciuti costantemente negli ultimi decenni fino a rendere il fenomeno un vero tema di salute pubblica. La domanda che da anni accompagna medici e ricercatori resta però la stessa: perché alcuni bambini sviluppano allergie alimentari mentre altri, esposti agli stessi alimenti, non manifestano alcuna reazione? Una risposta importante arriva ora da una delle analisi scientifiche più ampie mai realizzate sull’argomento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allergie alimentari, scoperto enorme rischio: “State attenti”

Articoli correlati

Cosa determina le allergie alimentari? Un maxi studio individua i fattori che aumentano il rischio fin dalla prima infanziaPer alcune famiglie basta una traccia di arachidi, latte o uova per trasformare un pasto quotidiano in un rischio medico.

Quali sono le cause delle allergie alimentari infantili?AGI - Le allergie alimentari nei primi anni di vita sono il risultato di una combinazione di fattori genetici, clinici e ambientali che agiscono già...

Che differenza c’è fra intolleranze alimentari e allergie

Aggiornamenti e notizie su Allergie alimentari

Argomenti discussi: Perché il corpo ritiene alcuni alimenti sicuri e altri non sicuri?.

Asma e allergie alimentari, scoperto perché cambiano nel tempoSi può essere allergici fin da bambini, ma anche diventarlo in età adulta, a 50 o 60 anni. Fino ad oggi, non era chiaro il meccanismo che influenza la variabilità nel tempo delle allergie, che, a ... repubblica.it

Allergie e intolleranze alimentari: negli USA è boom, soprattutto tra le donneSarà anche un fenomeno ‘di moda’, ma uno studio condotto negli USA dimostra che le allergie/intolleranze alimentari rappresentano un problema concreto e in crescita. Soprattutto tra le donne e nella ... quotidianosanita.it