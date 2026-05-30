Allegri vuole portare Vlahovic al Napoli | tutti i dettagli
L’ex allenatore del Milan sta per firmare con il Napoli e avrebbe intenzione di portare con sé l’attaccante della Juventus. La trattativa tra le due parti è in corso, mentre la Juventus potrebbe essere coinvolta nel trasferimento. La firma con il nuovo club è prevista a breve, e l’eventuale arrivo dell’attaccante al Napoli potrebbe influenzare le operazioni di mercato della Juventus. Nessun’altra informazione ufficiale è stata comunicata finora.
L’imminente firma dell’ex allenatore del Milan con gli azzurri rischia di stravolgere anche il mercato della Vecchia Signora. Sembra ormai tutto pronto per l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. L’ex tecnico del Milan ha superato al fotofinish Italiano e si appresta a legarsi agli azzurri per due anni: nei prossimi giorni potrebbe arrivare addirittura l’annuncio ufficiale, con De Laurentiis che alla fine ha scelto di puntare proprio sul tecnico livornese per il post Conte. Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it La firma di Allegri col Napoli rischia di stravolgere anche il mercato della Juventus. Proprio così visto che il... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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Temi più discussi: Allegri porta Vlahovic al Napoli? L'attaccante in scadenza con la Juventus può diventare un'idea per sostituire Lukaku; Calciomercato Milan, i nomi di Allegri per l'attacco; Tra il sogno Vlahovic, il nodo Lukaku e la nuova rivoluzione tattica di De Laurentiis; Napoli, Allegri riparte dal 4-3-3: De Bruyne guida il nuovo progetto, suggestione Vlahovic.
Sono due i nomi che impazzano sui giornali come oggetti del desiderio del Napoli di Allegri che verrà. Vlahovic e Rabiot. Il Corriere del Mezzogiorno: Il Napoli di Allegri, ecco la lista. In attacco suggestione Vlahovic. L’allenatore livornese vuole comunque m facebook
IL MATTINO - Napoli, prime manovre di mercato, Vlahovic tra i preferiti di Allegri ift.tt/nMoJ71v x.com
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