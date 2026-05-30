Allegri vuole portare Vlahovic al Napoli | tutti i dettagli

Notizia in breve

L’ex allenatore del Milan sta per firmare con il Napoli e avrebbe intenzione di portare con sé l’attaccante della Juventus. La trattativa tra le due parti è in corso, mentre la Juventus potrebbe essere coinvolta nel trasferimento. La firma con il nuovo club è prevista a breve, e l’eventuale arrivo dell’attaccante al Napoli potrebbe influenzare le operazioni di mercato della Juventus. Nessun’altra informazione ufficiale è stata comunicata finora.