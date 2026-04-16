Cherubini mette nel mirino un ex Juventus | lo vuole portare al Parma Ecco tutti i dettagli

Federico Cherubini, dirigente del Parma, sta cercando di portare a termine un trasferimento di un ex giocatore della Juventus. L’obiettivo è farlo approdare alla squadra crociata per la prossima stagione. Al momento, non sono stati rivelati i dettagli sul nome del giocatore o sulle modalità dell’operazione. La trattativa è in corso e le parti coinvolte stanno lavorando per definire gli ultimi aspetti.

Federico Cherubini, attuale dirigente del Parma, punta un ex Juve e prova a portarlo alla squadra crociata per il prossimo anno. I dettagli. Il Parma è al lavoro per pianificare il futuro e sta valutando concretamente di rinforzare il proprio Settore Giovanile. Attualmente, il ruolo di responsabile è occupato da Mattia Notari, ma la sua permanenza in Emilia appare in forte dubbio. Il suo contratto è infatti in scadenza a breve e, fino a questo momento, la dirigenza non ha ancora avanzato alcuna proposta ufficiale per il prolungamento. Questa fase di stallo apre le porte a nuovi scenari per la gestione del vivaio. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Per dare nuova linfa al progetto dedicato ai giovani, la società ha messo gli occhi su Gigi Milani.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cherubini mette nel mirino un ex Juventus: lo vuole portare al Parma. Ecco tutti i dettagli Notizie correlate Juventus, Alisson nel mirino per sostituire Di Gregorio: tutti i dettagliIl tema della porta juventina continua a occupare ampio spazio tra rumor e riflessioni: la dirigenza punta a riacquistare solidità e leadership tra i... Leggi anche: Tiozzo Juventus, il centrocampista classe 2008 è pronto a cambiare aria: lo vuole quel club! Tutti i dettagli