Mourinho vuole portare Wesley al Real Madrid | tutti i dettagli | CM

Il tecnico portoghese ha manifestato interesse a portare Wesley, giocatore brasiliano, al Real Madrid, suscitando preoccupazione tra i tifosi della Roma. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore, che attualmente è sotto contratto con la squadra giallorossa. Non sono stati ancora ufficializzati dettagli o accordi, ma l'interesse del club spagnolo è stato reso pubblico. La questione ha attirato l'attenzione degli appassionati e dei media sportivi, che seguono con attenzione gli sviluppi.

I tifosi della Roma tremano in vista della prossima stagione: il laterale brasiliano è un obiettivo del tecnico portoghese. Adesso non ci sono più dubbi. A distanza di 13 anni, José Mourinho torna sulla panchina del Real Madrid: il tecnico portoghese, infatti, ha finalmente raggiunto l’accordo con il club spagnolo e allenerà nella Liga per le prossime due stagioni. Per l’ufficialità, invece, bisognerà attendere l’ultima giornata del campionato spagnolo, quando verrà messo nero su bianco al termine della sfida tra Real Madrid e Athletic Bilbao. Mourinho (Ansa Foto) – calciomercato.it Lo Special One, intanto, ha le idee chiarissime sui nomi da proporre al presidente Florentino Perez in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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