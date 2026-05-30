Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha commentato il possibile arrivo di Allegri come allenatore del club. Ha affermato che la storia degli uomini conta e che Allegri possiede la personalità giusta. La notizia si diffonde mentre i tifosi del Napoli mostrano scetticismo riguardo alle capacità del tecnico. La trattativa tra il club e Allegri sembra essere in fase avanzata, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali.

Ferlaino, storico presidente del Napoli, ha parlato così del sempre più probabile approdo di Allegri sulla panchina azzurra. Corrado Ferlaino, lo storico presidente del Napoli che ha scritto le pagine più gloriose del club partenopeo, ripercorre i suoi ricordi a La Gazzetta dello Sport in vista dell’ormai probabile arrivo in panchina di Massimiliano Allegri. A 95 anni, l’uomo che portò Diego Armando Maradona in azzurro, commenta i rumors di mercato domandando divertito: “ Ma è fatta, ha firmato?”. Cauto e saggio, Ferlaino frena subito: “ Io mi fido solo quando arriva l’annuncio “. L’Ingegnere ha guidato la società per trentatré anni: “ Pensi un po’, un terzo dell’esistenza del club e anche mia: ne avrei di cose da raccontare “. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Allegri non convince del tutto i tifosi del Napoli? La difesa di Ferlaino: «La storia degli uomini conta e la sua parla chiaro, ha la personalità giusta»

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Nella notte, #Allegri ha di nuovo superato #Italiano. Max ha dalla sua una potenza mediatica e santi in paradiso che rasserenano #DeLaurentiis. Vincenzo, invece, andrebbe protetto e il club non ha più tempo o voglia di farlo. napolinetwork.com/news/cla x.com

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