Il Milan di Massimiliano Allegri si distingue come la squadra con la miglior difesa della Serie A, grazie a numeri che attestano solidità e compattezza. La linea difensiva ha subito meno gol rispetto alle altre squadre, e il rendimento dei singoli ha contribuito a mantenere alta la fase difensiva. Questa solidità difensiva rappresenta un elemento chiave nel percorso della squadra in campionato.

"Se non prendi gol sei già a metà dell’opera". Una frase che riassume perfettamente la filosofia di Massimiliano Allegri e che oggi trova piena conferma nei numeri. Con 27 reti subite in 33 partite, il suo Milan è la miglior difesa della Serie A e occupa il secondo posto in classifica. Un anno fa, allo stesso punto della stagione, i rossoneri avevano incassato undici reti in più ed erano soltanto la nona retroguardia del campionato. Nona come la posizione in graduatoria. La differenza, oggi, è tutta nella solidità. La trasformazione è evidente. Dopo una prima sconfitta stagionale che aveva fatto emergere una scarsa percezione del pericolo, Allegri ha lavorato sull’equilibrio, ottenendo una squadra compatta e organizzata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - “Se non prendi gol sei già a metà dell’opera”: così Allegri ha plasmato la difesa del Milan a sua immagine

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