Il rinnovo di Allegri con il Milan è in stallo a causa di un nodo economico. La firma del nuovo contratto è bloccata perché si discute sulla clausola rescissoria e sull’aumento dello stipendio. La questione principale riguarda anche la possibilità di un esonero temporaneo, che differisce dalla risoluzione del contratto. La trattativa si concentra sulle condizioni economiche e sulle modalità di uscita dal club.

? Punti chiave Perché l'esonero invece della risoluzione blocca la firma di Allegri?. Quanto incide la clausola sullo stipendio tra Milan e tecnico?. Chi sta ostacolando l'accordo economico tra Cardinale e l'entourage?. Come influirà lo stallo sulla preparazione tecnica del Napoli?.? In Breve Esonero via PEC inviata dal presidente Scaroni giovedì 28 per chiudere il rapporto.. Milan riconosceva ad Allegri 5 milioni di euro netti a stagione.. Napoli propone 4,5 milioni di euro annui più bonus legati ai risultati.. Cardinale rifiuta ulteriori uscite finanziarie oltre alla clausola di riduzione ingaggio.. Allegri deve ancora sottoscrivere l’accordo con il Napoli per via di un nodo contrattuale con il Milan che blocca la firma del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri-Napoli, stallo economico: il nodo del contratto con il Milan

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il paradosso Allegri: c’è l’intesa con il Napoli, ma il domino economico con il Milan blocca la firmaIl trasferimento di Allegri al Napoli è vicino, ma la firma è ancora in attesa a causa di questioni finanziarie tra Milano e Capri.

Allegri ha l’accordo con il Napoli, ma non è tutto finito con il Milan: il punto sul contrattoAllegri ha raggiunto l’accordo con il Napoli, ma il Milan non ha ancora chiuso la trattativa.

Temi più discussi: MERCATO - Schira: Italiano aveva chiesto tempo al Napoli, dopo lo stallo De Laurentiis ha riattivato i contatti con Massimiliano Allegri; Pedullà: De Laurentiis indispettito dallo stallo Italiano-Bologna: nuovo contatto con Allegri; Tuttosport - Juventus, Spalletti scende in campo per la conferma di Vlahovic. Occhio al Napoli, con l'arrivo di Allegri può diventare un obiettivo per il dopo Lukaku; Il Napoli si è inserito per Vlahovic che si libera a parametro zero.

MERCATO - Schira: Italiano aveva chiesto tempo al Napoli, dopo lo stallo De Laurentiis ha riattivato i contatti con Massimiliano Allegri ift.tt/BapUjwf x.com

[Matteo Moretto] Riunioni oggi a Milano. Allegri vicino a partire. Anche l'amministratore delegato Furlani sta andando verso l'uscita. Cardinale ha già iniziato a cercare un nuovo CEO e un nuovo direttore sportivo. Stanno considerando profili stranieri. Una rivol reddit

L'ANALISI - Bellucci: Allegri al Napoli? Il club azzurro ha puntato sulla sua esperienzaA Stile Tv, nel corso della trasmissione ‘Salite sulla giostra’, è intervenuto Claudio Bellucci, compagno di Allegri al Napoli: Allegri al Napoli? Sicuramente la società, vista la scelta, ha puntato ... napolimagazine.com

Allegri e Napoli, un rapporto mai banale: dalla pallonata di Lavezzi alle frecciate sullo scudettoTra Massimiliano Allegri e Napoli il rapporto non è mai stato normale. Fatto di sfide tese, polemiche, episodi diventati iconici e ... internapoli.it