Il paradosso Allegri | c’è l’intesa con il Napoli ma il domino economico con il Milan blocca la firma
Il trasferimento di Allegri al Napoli è vicino, ma la firma è ancora in attesa a causa di questioni finanziarie tra Milano e Capri. La trattativa tra le parti è avanzata, ma le questioni economiche legate a due diversi contesti hanno rallentato la conclusione dell’accordo. Nessun dettaglio ufficiale è stato comunicato riguardo alle tempistiche o alle condizioni contrattuali. La situazione rimane in sospeso fino a quando non sarà risolta questa complessità finanziaria.
Il matrimonio tra Massimiliano Allegri e il Napoli è ormai virtualmente celebrato, ma per formalizzare i documenti ufficiali serve prima sbrogliare una complessa matassa finanziaria sull’asse Milano-Capri. L’accordo progettuale ed economico tra l’allenatore toscano e il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è stato blindato in ogni dettaglio nelle ultime ore, sancendo il ritorno in panchina del tecnico dopo il recente esonero. Eppure, come rivelato da un’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, il passaggio definitivo all’ombra del Vesuvio è temporaneamente congelato a causa dei dettagli legati alla risoluzione contrattuale con il Milan, club che lo ha sollevato dall’incarico ma che lo ha ancora a libro paga. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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Massimiliano Allegri. Così ha deciso Aurelio De Laurentiis. E allora togliamoci subito il peso. Partiamo dagli aspetti per cui questa scelta non mi convince. Ebbene sì, anche all'interno del Napulegno, la scelta risulta divisiva. Non parlo dell’uomo. O almeno pro facebook
Non avevo mai capito l'ossessione per il calcio fino a che la mia città è andata in Champions League reddit
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