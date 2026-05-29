Il paradosso Allegri | c’è l’intesa con il Napoli ma il domino economico con il Milan blocca la firma

Notizia in breve

Il trasferimento di Allegri al Napoli è vicino, ma la firma è ancora in attesa a causa di questioni finanziarie tra Milano e Capri. La trattativa tra le parti è avanzata, ma le questioni economiche legate a due diversi contesti hanno rallentato la conclusione dell’accordo. Nessun dettaglio ufficiale è stato comunicato riguardo alle tempistiche o alle condizioni contrattuali. La situazione rimane in sospeso fino a quando non sarà risolta questa complessità finanziaria.