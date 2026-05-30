Massimiliano Allegri non ha ancora firmato con il Napoli. Secondo fonti, l’allenatore chiede una buonuscita di un milione di euro dal Milan prima di rescindere il contratto in scadenza nel 2027. Questo dettaglio ha rallentato le trattative e impedisce di definire l’accordo con il club partenopeo. La firma prevista non è ancora arrivata, mentre le parti continuano a negoziare sui termini.

Massimiliano Allegri non ha ancora firmato con il Napoli: secondo l’ ANSA, l’allenatore pretende una buonuscita da 1 milione di euro dal Milan prima di liberarsi del suo contratto con il Milan in scadenza 2027. Allegri e il Milan: lo scoglio dei 5.5 milioni. La trattativa tra Allegri e la SSC Napoli si arena su un dettaglio economico che rivela le complicazioni nascoste dietro ogni cambio di panchina. Il tecnico toscano percepisce 5.5 milioni annui dal Milan, mentre guadagnerà 4.5 milioni in azzurro. La differenza di 1 milione rappresenta esattamente quanto l’allenatore richiede come compenso per rescindere anticipatamente il rapporto. Non è una cifra spropositata, ma serve comunque tempo per definire gli ultimi dettagli burocratici e legali. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri-Napoli, spunta un intoppo: il dettaglio nel contratto con il Milan slitta la firma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli-Allegri, tutto fatto ma la firma slitta: Max avanza un milione dal Milan. I dettagliMax Allegri ha ricevuto un’offerta dal Milan con un aumento di un milione di euro rispetto all’attuale contratto.

Milan, la ‘clausola Champions’ nel contratto di Allegri: Schira rivela un dettaglio importanteUn contratto del Milan di Allegri include una clausola relativa alla qualificazione in Champions League.

Temi più discussi: Napoli, il dopo Conte: Allegri in pole, Italiano resiste. E spunta una telefonata a Thiago Motta; Allegri vuole Rabiot al Napoli con McTominay: il piano per portarlo al Maradona; Gazzetta dello Sport - Delusione e feeling con Allegri: per il Napoli spunta la suggestione Rabiot; Napoli, la panchina è un intrigo: tra Sarri e Allegri, spunta Italiano.

Allegri al Napoli, spunta una data per l’ufficialità @ilnapolionline x.com

ANSA - Allegri-Napoli, slitta ancora la firma causa Milan: quanto chiede di buonuscitaSlitta ancora la firma tra Massimiliano Allegri e la SSC Napoli: lo annuncia l’ANSA e riguarda il Milan con cui il tecnico toscano è ancora sotto contratto, fino al 2027, malgrado il recente esonero. msn.com

Allegri tratta la buonuscita con il Milan, poi la firma al NapoliSlitta ancora la firma del contratto tra Massimiliano Allegri ed il Napoli. Il tecnico deve risolvere la questione relativa al suo rapporto con il Milan, società che lo ha licenziato al termine del ca ... ansa.it