Allegri-Napoli manca sempre meno | la notizia che avvicina l’ufficialità

Massimiliano Allegri è tornato a Milano dopo aver ricevuto il Premio Galeone a Pescara. Nelle prossime ore incontrerà i dirigenti del Milan per definire i dettagli della risoluzione del contratto, in scadenza a giugno 2027. La separazione tra l’allenatore e il club è ormai vicina alla conclusione. La trattativa si concentra sulla modalità di uscita e sugli eventuali accordi economici, ma ancora non ci sono comunicati ufficiali.

Massimiliano Allegri è rientrato a Milano dopo il Premio Galeone ricevuto a Pescara. Nelle prossime ore il tecnico livornese affronterà il vertice decisivo con il Milan per risolvere il contratto in scadenza giugno 2027. Allegri e il Milan: la buonuscita da negoziare. L’incontro tra Allegri e la dirigenza rossonera rappresenta il nodo cruciale per sbloccare l’operazione. Il tecnico resta vincolato dal contratto fino al 30 giugno 2027, ma le settimane di trattative hanno chiarito che entrambe le parti intendono separarsi. La questione non riguarda la volontà di rescissione, bensì le modalità economiche della separazione. Bisognerà definire l’importo della buonuscita. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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