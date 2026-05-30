Allegri è la logica scelta Il Napoli è un’azienda non fa poesia né rivoluzioni

Da ilnapolista.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Allegri è stato confermato come allenatore del club, mentre il Napoli si presenta come un’azienda, senza puntare a rivoluzioni o poesia. Il calcio italiano spesso confonde la modernità con l’agitazione, specialmente nelle scelte tecniche. Quando si cerca un nuovo allenatore, si discute di tattiche come pressing, ampiezza e costruzione dal basso, con dettagli che sembrano più una gara di strategie che una scelta motivata.

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Il calcio italiano ha un problema antico: confonde spesso la modernità con l’agitazione. Appena una squadra deve scegliere un allenatore, parte il concorso di tattica: pressing, ampiezza, costruzione dal basso, terzino che svaria per il campo come se cercasse parcheggio al Vomero. Tutto interessante. Tutto rispettabile. Ma il Napoli oggi doveva fare una scelta aziendale e scegliere un amministratore delegato del “risultato”. E per questo, se la corsa era davvero tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, la scelta di Allegri è logica, se poi sia giusta lo vedremo. Italiano è bravo. Ha idee ed una proposta riconoscibile. È un allenatore da prendere molto sul serio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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