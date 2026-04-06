Schira rivela | Due rinnovi dirigenziali in arrivo per il Milan La strategia di Allegri

Il giornalista Nicolò Schira ha annunciato che il Milan sta lavorando a due rinnovi contrattuali per i propri dirigenti. Durante un intervento, Schira ha anche riferito di alcune indicazioni provenienti da Allegri, senza specificare dettagli aggiuntivi. La notizia arriva in un momento di attenzione sul mercato e sulla gestione della squadra, con i tifosi che aspettano aggiornamenti ufficiali.

Manca sempre meno alla fine della stagione con le voci sul futuro sempre più intense. Tra queste anche il possibile nuovo CT dell'Italia e gli accostamenti con Allegri (l'allenatore del Milan ha risposto così in conferenza stampa). Il giornalista Nicolò Schira ha parlato delle ultime novità di calciomercato in Serie A. Per la società rossonera due rinnovi in arrivo e i segnali di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole su 'YouTube'. "Per il Milan in arrivo i rinnovi fino al 2028 di Kirovski responsabile del Milan Futuro e di Vergine responsabile del settore giovanile. Mosse per elementi molto vicini a Ibrahimovic e Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Schira rivela: “Due rinnovi dirigenziali in arrivo per il Milan”. La strategia di Allegri Calciomercato Milan, Goretzka piace ad Allegri. Schira rivela: “Ecco le richieste tra stipendio e premi”Un nome che continua a circolare molto per il calciomercato del Milan è quello di Leon Goretzka. Calciomercato, Schira rivela: “Milan orientato a cedere Fofana. Goretzka? Il Diavolo …”"Ci sono tanti centrocampisti che si possono liberare a parametro zero e potrebbero interessare ai club italiani.