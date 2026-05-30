Allegri al Napoli sembra essere una possibilità concreta, ma al momento non ci sono segnali di nervosismo da parte del club, che si sta muovendo con calma e rispettando i tempi. Le voci di un’ampia mobilitazione di tifosi potrebbero non trovare conferma, dato che le decisioni stanno ancora prendendo forma. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata e le trattative sono in corso, senza annunci pubblici.

Le speranze di una consistente e rumorosa parte di piazza andranno probabilmente in fumo. Eh sì, se alla notizia di un possibile nodo legato alla buonuscita dal Milan erano già pronti gli champagne, adesso, con la conferma che si tratta di tempi tecnici normalissimi e che Allegri sarà l’allenatore del Napoli, le bottiglie dovranno tornare in frigo. Il punto di Pedullà e Schira. Il Napoli conosceva i tempi tecnici. Allegri Lazio-Milan foto Antonello SammarcoImage Sport Pedullà: “Il Napoli aspetta che Allegri si liberi e sa che ci sono tempi tecnici da rispettare. Non ci sono nervosismi in queste ore, ma normale attesa” Poi, lo stesso Schira: “L’accordo comunque tra Max Allegri e il Napoli resta totale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri al Napoli s’ha da fare: nessun nervosismo, il club sa che ci sono tempi da rispettare

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