Milan Udinese i segnali di nervosismo che preoccupano Allegri | i retroscena da San Siro

Durante la partita tra Milan e Udinese a San Siro, sono stati notati segnali di nervosismo tra i giocatori e lo staff del Milan. La sconfitta ha suscitato reazioni di insoddisfazione, con i tifosi che hanno fischiato un giocatore chiave. Le immagini provenienti dal campo e dagli spalti mostrano un clima teso, evidenziando le difficoltà vissute dalla squadra in questa fase della stagione.

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