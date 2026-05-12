L’inchiesta sugli arbitri coinvolti in un’indagine per frode sportiva ha subito una nuova evoluzione dopo il summit tra le autorità competenti. Secondo quanto comunicato, al momento non ci sono altri indagati e nessun dirigente di club da ascoltare. La questione resta sotto osservazione e non sono previste ulteriori persone da chiamare a testimoniare. I dettagli sulle indagini continuano a essere mantenuti riservati.

Milano, 12 maggio 2026 – Nuova svolta nell’ambito dell’inchiesta arbitri legati alla contestazione di frode sportiva. Non c'è infatti necessità, al momento, di sentire dirigenti di club, né di iscrivere nel registro degli indagati altre persone, oltre alle cinque già indagate tra arbitri e "varisti", tra cui l'ormai ex designatore Gianluca Rocchi e l’ex supervisore Var, Andrea Gervasoni. Ora in un paio di settimane gli inquirenti faranno il punto sul materiale che hanno, tra intercettazioni e testimonianze, tra cui le più recenti di questi giorni. Questo esito sarebbe sorto in un summit che si è tenuto nel pomeriggio tra il procuratore di Milano Marcello Viola e il pm Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Gdf.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta Arbitri, nuova svolta dopo il summit: “Non ci sono altri indagati. Nessun dirigente di club da sentire”

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