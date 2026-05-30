Il Milan ha deciso di non intervenire per Allegri, nonostante l’accordo tra l’allenatore e il Napoli. Allegri guadagnerà 4,5 milioni di euro netti a stagione con il club partenopeo, firmando un contratto biennale. La trattativa tra Allegri e il Napoli si è conclusa con un accordo, mentre il Milan ha bloccato ogni movimento. Nessun altro dettaglio sui costi o eventuali clausole legate alla liberazione dell’allenatore.

Il ribaltone panchine in Serie A vive ore frenetiche. Sollevato dall'incarico di guida tecnica del Milan da Gerry Cardinale all'indomani del ko interno con il Cagliari, Massimiliano Allegri ha già virtualmente definito la sua prossima avventura professionale. Il manager toscano è stato scelto dal Napoli per raccogliere l'eredità di Antonio Conte, una mossa che sulla carta alleggerisce le casse rossonere dall'ingaggio del tecnico, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. I rappresentanti legali di Allegri e il club partenopeo hanno raggiunto un'intesa di massima su base biennale, con un'opzione di rinnovo unilaterale a favore del Napoli per una terza stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri al Napoli, per ora il Milan blocca tutto: ecco quanti soldi ballano per liberare il tecnico

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PESANTE LITE ALLEGRI - ORIALI: IL NAPOLI DENUNCIA IL TUTTO!

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