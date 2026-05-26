Il Napoli ha convocato un vertice con il Bologna per discutere della rescissione del contratto dell'allenatore attuale. La riunione mira a definire i dettagli per permettere al nuovo allenatore italiano di prendere il comando. Allegri, attualmente in carica, resiste alla possibile sostituzione, mentre le trattative tra le parti sono in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Italiano nuovo allenatore del Napoli: il vertice con il Bologna servirà a liberare l’allenatore. Ecco cosa sta succedendo. Panchina azzurra al centro delle grandi manovre estive dopo la recente e inaspettata separazione. Antonio Conte ha infatti salutato ufficialmente il capoluogo campano nei giorni scorsi, chiudendo un ciclo vincente e lasciando un vuoto pesante che la dirigenza è ora chiamata a colmare con la massima urgenza. Ricerca del successore che procede a ritmi serrati, con il club partenopeo impegnato in un vero e proprio casting approfondito per individuare la figura ideale a cui affidare le chiavi del nuovo progetto sportivo. Vincenzo Italiano sta attualmente avanzando con estrema forza, scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze del presidente Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italiano nuovo allenatore del Napoli: atteso il vertice col Bologna per liberare il tecnico. Allegri resiste, cosa sta succedendo

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Il nuovo allenatore del NAPOLI: il vero pallino di DE LAURENTIIS

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Napoli, il nuovo allenatore sarà Vincenzo Italiano: il tecnico del Bologna pronto a sostituire Antonio ConteIl Napoli ha deciso di affidare la panchina a Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna.

Temi più discussi: Bologna, il futuro di Italiano è un rebus. Il tecnico rossoblù può finire al Napoli di De Laurentiis dopo l'addio di Antonio Conte; Nuovo allenatore Napoli, Italiano la pista per il dopo Conte; Napoli, vertice per il nuovo allenatore: Italiano o Allegri per il dopo Conte; Milan, e adesso chi arriva? Italiano, Xavi, Iraola oppure... ma dipende da chi decide.

La scelta dell'allenatore resta il nodo cruciale di ogni nuovo ciclo. Lo sa bene #DeLaurentiis, alla ricerca del sostituto di #Conte #Allegri, #Italiano ma non solo: su chi ricadrà la scelta del patron del #Napoli? ? tinyurl.com/39h868y2#artic… x.com

Vincenzo Italiano è in vantaggio su Max Allegri nella corsa per diventare il nuovo allenatore del Napoli. I contatti sono in corso tra Italiano, De Laurentiis e Manna, mentre la situazione di Allegri non è stata ancora completamente esplorata fino ad ora oggi. reddit

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