Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, ma prima deve risolvere la rescissione del contratto con il Milan. I tempi tecnici richiesti per completare questa fase devono essere rispettati prima di poter firmare con il club partenopeo. Non è ancora stata comunicata una data precisa per la conclusione dell’accordo. La firma definitiva avverrà solo dopo aver risolto gli aspetti contrattuali con il precedente club.

Ora che è certo che Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli, restano da attendere i tempi tecnici necessari a liberarsi dal contratto con il Milan per firmare quello che lo legherà al Napoli. Ne parla Alfredo Pedullà. Napoli, ora Allegri dovrà liberarsi dal Milan. Riporta Pedullà: “Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Confermando la nostra esclusiva subito dopo le 13 quando vi avevamo svelato che Aurelio De Laurentiis aveva deciso di non aspettare il vertice tra Italiano e il Bologna che avrebbe portato alla separazione. ADL sapeva che l’allenatore si sarebbe liberato, ma molte cose non gli sono piaciute: il fatto che l’incontro di martedì (doveva essere segreto) con l’entourage di Italiano fosse venuto alla luce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri al Napoli, ora bisogna aspettare i tempi tecnici: il tecnico dovrà prima risolvere col Milan

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