Non potrà firmare col Napoli prima del 3 giugno. Massimiliano Allegri è ancora un allenatore del Milan e continuerà ad esserlo finché non saranno sbrigate alcune noie burocratiche. Ne scrive oggi la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano. Nel patto siglato con il club rossonero lo scorso anno, al tecnico spetta la differenza tra quanto avrebbe percepito se fosse rimasto in rossonero e lo stipendio che effettivamente percepirà a Napoli. E a Napoli Max guadagnerà di meno (ovviamente non muore di fame eh): 4,5 milioni netti più bonus. Mentre in rossonero i milioni erano 5,5. Quel milione deve darglielo RedBird. Ma al Milan nessuno ha fretta anche perché non c’è più nessuno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri a Napoli guadagnerà di meno, il milione di differenza deve darglielo il Milan

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