Un allenatore del club milanese ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere la concentrazione dopo la recente sconfitta in trasferta contro la squadra napoletana. Ha sottolineato che un episodio negativo non deve compromettere l’andamento complessivo della stagione e ha invitato a mantenere la calma e la concentrazione per le prossime partite. La squadra si prepara ora a affrontare i prossimi impegni ufficiali.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Massimiliano Allegri ha esortato i suoi giocatori del Milan a non lasciarsi “travolgere” dalla recente sconfitta in casa del Napoli, insistendo che “non si può destabilizzare il lavoro di una stagione”. I Rossoneri hanno ceduto il secondo posto in Serie A dopo la sconfitta per 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona lunedì, con i Partenopei che li hanno successivamente scavalcati in classifica. A nove punti dalla capolista Inter e a sette giornate dalla fine, l’obiettivo principale di Allegri è ora quello di garantire il ritorno del Milan in Champions League la prossima stagione. Il ct vuole che la sua squadra rimanga “proattiva” in vista dello scontro con l’Udinese di sabato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Milan non deve lasciarsi ‘travolgere’ dalla sconfitta del Napoli, insiste Allegri

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