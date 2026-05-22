Allegri resta al Milan | il Napoli deve cambiare obiettivo

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che l’allenatore Massimiliano Allegri continuerà la sua esperienza con il Milan anche nella prossima stagione. Di conseguenza, il club partenopeo dovrà riconsiderare le proprie strategie e cercare altri candidati per la panchina. La decisione di Allegri di rimanere con il Milan ha modificato i piani del Napoli, che aveva inizialmente ipotizzato di puntare su di lui. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali riguardo alle prossime mosse del club.

La pista Massimiliano Allegri sembra allontanarsi dal Napoli. Il tecnico livornese, accostato agli azzurri per il dopo Antonio Conte, sarebbe orientato a proseguire la propria esperienza sulla panchina del Milan. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio canale YouTube, Allegri considera la continuità in rossonero la soluzione prioritaria. Il tecnico sarebbe già coinvolto nella programmazione della prossima stagione e non starebbe valutando un trasferimento a Napoli. Il suo ruolo nel progetto milanista resta centrale. Allegri avrebbe già avviato alcuni colloqui informali con giocatori della rosa, anche in vista delle scelte future del club. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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