Un centro vicino a Milano legato a un sostenitore di Khamenei è finito nel mirino delle forze dell’ordine. Si segnala un rafforzamento delle misure di sicurezza contro i militanti pro Pasdaran, che finora erano considerati meno soggetti a controlli. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle operazioni in corso. La situazione evidenzia un aumento delle attività di sorveglianza e intervento contro questi gruppi.

Qualcosa sta cambiando anche nei confronti dei militanti pro Pasdaran, che hanno sempre ritenuto di poter godere di una certa impunità in Italia. La prova ultima del fatto che le nostre forze dell'ordine siano invece estremamente attive anche su quel fronte, è la perquisizione effettuata giovedì dai carabinieri del Ros nei confronti di due iraniani che frequenterebbero il centro islamico Imam Ali, lo stesso in cui nel marzo del 2026, come rivelato da Il Giornale, avevano commemorato la morte di Ali Khamenei, ucciso nel conflitto tra Usa, Israele e Iran. Occasione in cui c'erano donne interamente velate da lenzuola, la gigantografia del terrorista, e tenuti sermoni in suo onore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Allarme terrorismo a Milano. Nel mirino il centro pro Khamenei

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