L’amministrazione di Donald Trump ha presentato una nuova strategia antiterrorismo che si concentra su diverse minacce, tra cui l’Iran, i cartelli della droga e gruppi di sinistra radicale. La strategia non si limita a essere un semplice documento di sicurezza nazionale, ma definisce obiettivi e azioni specifiche per contrastare queste minacce. La comunicazione ufficiale evidenzia le priorità e le linee di intervento del governo statunitense nel settore della lotta al terrorismo.

La nuova strategia antiterrorismo dell’amministrazione di Donald Trump non è soltanto un documento sulla sicurezza nazionale americana. È un manifesto politico e ideologico che ridefinisce il concetto stesso di terrorismo, amplia il numero delle minacce considerate esistenziali per gli Stati Uniti e rompe con gran parte dell’impostazione adottata dopo l’11 settembre dalle precedenti amministrazioni. Nel testo diffuso dalla Casa Bianca nel maggio 2026 emerge una visione del mondo nella quale Washington si considera minacciata contemporaneamente da jihadisti, cartelli della droga, governi ostili, movimenti radicali interni e nuove reti tecnologiche globali.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Trump riscrive la guerra al terrorismo: nel mirino Iran, cartelli e sinistra radicale

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Iran, Netanyahu ha trascinato Trump in una guerra senza fine #iran #israele #netanyahu #trump #usa

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