Il nuovo Otello della Prima della Scala non sarà rappresentato con la pelle scura, come si era ipotizzato in passato. Il sovrintendente ha spiegato che “la forza del personaggio di Verdi trascende il colore della pelle”. La stagione 20262027 prenderà il via con un nuovo direttore musicale e con l’opera di Verdi come titolo di apertura.

“Innanzitutto la stagione 20262027 inizierà con un nuovo direttore musicale che aprirà con un grande titolo, Otello di Giuseppe Verdi, che evoca grandi sfide nel passato. Ci saranno nuovi titoli e autori del grande repertorio, mai rappresentati alla Scala, che implicano sfide. Diciamolo subito: per la Prima l’Otello non sarà dipinto di nero “. Così Fortunato Ortombina, sovrintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala, a margine della conferenza stampa per la presentazione della stagione scaligera 20262027. “Non si può più pensare di stare per decenni senza rappresentare un titolo perché si ha paura di non trovare l’interprete giusto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Otello della Prima della Scala non sarà dipinto di nero. Il sovrintendente Ortombina: “La forza del personaggio di Verdi trascende il colore della pelle”

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Prima della Scala 2026, Ortombina: Otello non sarà dipinto di nero

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