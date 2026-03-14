Musica – KANYE WEST TRAVIS SCOTT SWEDISH HOUSE MAFIA WIZ KHALIFA TY DOLLA $IGN MARTIN GARRIX e tanti altri all’HELLWATT FESTIVAL alla RCF Arena di Reggio Emilia

All’HELLWATT FESTIVAL si sono esibiti artisti come Kanye West, Travis Scott, Swedish House Mafia, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign e Martin Garrix. L’evento si è svolto presso la RCF Arena di Reggio Emilia, che a luglio 2026 diventerà la più grande area outdoor d’Europa con una capienza superiore alle 100.000 persone. La manifestazione ha attirato un ampio pubblico e ha visto una forte presenza di performer internazionali.

A luglio 2026 la RCF Arena di Reggio Emilia, la più grande venue outdoor d’Europa con una capienza autorizzata di oltre 100.000 spettatori, ospiterà la prima edizione di HELLWATT FESTIVAL, un nuovo grande evento internazionale destinato a ridefinire il concetto di festival musicale in Italia. La RCF Arena, gestita da C.Volo S.p.A., è già stata negli ultimi anni il palcoscenico di grandi produzioni internazionali ospitando artisti come Harry Styles, Rammstein e ACDC, in collaborazione con alcuni dei più importanti promoter globali. Una macchina organizzativa quella di C.Volo S.p.A. già rodata che oggi punta a realizzare il più grande festival mai prodotto in Italia. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Musica – KANYE WEST, TRAVIS SCOTT, SWEDISH HOUSE MAFIA, WIZ KHALIFA, TY DOLLA $IGN, MARTIN GARRIX e tanti altri all’HELLWATT FESTIVAL alla RCF Arena di Reggio Emilia Articoli correlati Travis Scott e Kanye West: Doppia data a Reggio Emilia nel 2026 per l’Hellwatt Festival. Prevendite dal 23 febbraio.Il rapper statunitense Travis Scott si esibirà in Italia il 17 luglio 2026, nell'ambito dell'Hellwatt Festival che si terrà alla RCF Arena di Reggio... Leggi anche: Hellwatt Festival con Kanye West, Martin Garrix, Rita Ora, Baby Gang Altri aggiornamenti su Musica KANYE WEST TRAVIS SCOTT SWEDISH... Temi più discussi: Kanye West arriva in Italia: nasce HELLWATT, il festival con una line-up da fare invidia; Hellwatt Festival 2026: Swedish House Mafia, Travis Scott e Ye a Reggio Emilia; Nuovi nomi per Hellwatt Festival 2026 alla RCF Arena; Hellwatt Festival, prevendita al via per gli Swedish House Mafia e in arrivo il Weekend Pass. Ecco le ultime novità. Parliamo di HELLWATT, il maxi-evento di luglio a Reggio Emilia di cui si è già parlato per il ritorno di YE. Accanto a lui una line-up impressionante, da Travis Scott a OffsetYe chiuderà l'HELLWATT Festival di Reggio Emilia il 18 luglio. Ma accanto a lui una line-up impressionante che spazia da Ice Spice a Garrix ... iconmagazine.it Hellwatt Festival a Reggio, da Kanye West a Travis Scott il nuovo evento musicale dell’estateSi lancia con l’intento dichiarato di essere il Tomorrowland italiano, anzi «per numeri lo supereremo» assicurano gli organizzatori: nei weekend dal 4 al 18 luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia ... bologna.repubblica.it Hellwatt Festival debutta alla RCF Arena di Reggio Emilia dal 4 al 18 luglio 2026 con artisti come Swedish House Mafia, Wiz Khalifa, Martin Garrix, Travis Scott e Ye. Ecco lineup e prevendite x.com Reggio Calabria... Buongiorno dall'Arena dello Stretto. Fotogramma da un reel di Santo Bueti, buetisanto by instagram - facebook.com facebook